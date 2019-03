Gladbach spielt nur 1:1 gegen Freiburg

Von Giulia Ströbele

Zum zweiten Mal sind am Freitag Hunderte Schüler in Ravensburg für das Klima auf die Straße gegangen. Im strömenden Regen zogen sie vom Bahnhof zum Marienplatz. In einem Meer aus Regenschirmen waren die Plakate und Schilder zu sehen. Einer ihrer Sprüche: „Wenn Köln an der Nordsee liegt, ist es zu spät.“

Inspiriert sind die Demonstrationen unter dem Titel Fridays for Future (deutsch: Freitags für die Zukunft) von der 16-jährigen Schwedin Greta Thunberg, die schon seit 30 Wochen freitags nicht zur Schule geht, sondern für ernsthafte ...