Gift im Fall Skripal wird von Experten untersucht

Zwei Wochen nach dem Gift-Attentat auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal werden Experten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen in Großbritannien erwartet. Sie sollen von morgen an Proben des Nervengifts untersuchen, das bei dem Anschlag auf Skripal und dessen Tochter Yulia verwendet worden war. Wie das britische Außenministerium in London weiter mitteilte, lässt die Organisation die Proben in renommierten, internationalen Labors überprüfen. Dies werde mindestens zwei Wochen dauern.