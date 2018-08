GfK veröffentlicht Daten zum Konsumklima

Die Gerüchteküche brodelt. Kern der Geschichten, die in Ellwangen zurzeit kursieren, sind die Flüchtlinge. Und zwar sollen immer mehrere LEA-Bewohner am Discounter Netto in der Oberen Brühlstraße warten, bis keine Männer mehr im Geschäft sind, um dann ihre Rucksäcke zu füllen und ohne zu bezahlen zu gehen. Die Polizei reagiere nicht, so die Erzählungen, die Kassiererinnen seien machtlos.

Das sind Geschichten, die der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen, Bernhard Kohn, mittlerweile auswendig kennt.