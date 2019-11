Geywitz wirft Merkel Schlafentzug als Politik-Taktik vor

Von Milena Sontheim

Gemütlich durch den Wald spazieren, die Natur genießen und tief durchatmen. So stellen sich wohl viele einen gemütlichen Spaziergang vor. In einer unachtsamen Minute tritt man schon mal in einen Hundekothaufen.

So richtig ärgerlich wird es, wenn der Spaziergang einem Spießrutenlauf ähnelt. So ging es kürzlich einer Schwäbische-Zeitung-Leserin, die auf dem Waldweg vom Praßberg ins Waltersbühl lief. Und dabei ist jeder Hundehalter gesetzlich dazu verpflichtet, die stinkende Notdurft unverzüglich zu beseitigen.