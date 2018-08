Gewitter und Starkregen bringen Abkühlung

In der Ehinger Innenstadt ist es am späten Mittwochabend zu einem Großbrand gekommen. Nach ersten Informationen brannte es zuerst in einer Dachgeschosswohnung in der Hauptstraße, in der Nähe vom Brauerei-Gasthof „Rössle“. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr eine Million Euro.

Laut einem Sprecher der integrierten Rettungs- und Feuerwehrleitstelle in Ulm ging der Notruf gegen 20.45 Uhr ein. Als die Feuerwehren eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern und dem Balkon heraus.