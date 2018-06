Gewerkschaften drohen mit Streik-Eskalation im öffentlichen Dienst

Die Gewerkschaften drohen mit weiteren Streiks im öffentlichen Dienst. Ein rascher Durchbruch ist zum Start der dritten Tarifrunde in Potsdam nicht in Sicht. Begleitet von lautstarken Protesten hunderter Beschäftigter und Azubis setzten beide Seiten ihre Gespräche für die mehr als zwei Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fort. Ohne Einigungsbereitschaft der Arbeitgeber drohe eine Eskalation, sagte Verdi-Chef Frank Bsirske. Innenminister Thomas de Maizière nannte die Warnstreiks der vergangenen Tage insbesondere an mehreren deutschen Flughäfen „unverhältnismäßig und unnötig“.