Gewerkschaft berät nach Ryanair-Streik weiteres Vorgehen

ULM (kam) - Die Meinloh-Hauptschule hat wieder eine Rektorin. Ute Fritsch hat am 1. Februar die Leitung übernommen. Die 52-Jährige, gebürtig in Plochingen, studierte an der Pädagogischen Hochschule in Esslingen, bevor sie in Stuttgart und Albstadt-Ebingen Berufserfahrung sammelte. Sie ist verheiratet, Mutter von vier erwachsenen Kindern und zuletzt als Lehrerin in Ellwangen tätig. Ute Fritsch ist Mitglied in der Baden-Württembergischen Bildungsplankommission Englisch-HS (Hauptschule).