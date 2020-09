Gewalttaten in Celle mit einem Toten: zwei Festnahmen

Von Claudia Bischofsberger

In einem Folgeprozess beim Landgericht Ravensburg ist ein junger Mann zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Der 27-Jährige aus der Region musste sich wegen des unerlaubten Handels mit Amphetamin, Haschisch, Kokain und Ersatzstoffen in nicht geringer Menge verantworten (die SZ berichtete). Mit Gewinn habe er die Drogen im Raum Wangen auf der Straße, an „Kleinkonsumenten“ im Freundeskreis oder per Post verkauft.

Es gab einen leisen Aufschrei aus Richtung der Anklagebank, als der Richter das Urteil ...