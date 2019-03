GEW fordert mehr Durchlässigkeit zwischen den Schulstufen

Eine langjährige Tradition der Region und der Gemeinde Untermarchtal muss in diesem Jahr ausfallen: der „Fackla-Sonntig“. Schuld daran sind Auflagen von der Naturschutzbehörde sowie der Mangel an Alternativen.

An Brennmaterial wäre es jedenfalls nicht gescheitert. Eine große Menge an Reisigmaterial liegt derzeit oberhalb des Kalkofenmuseums auf einem Haufen. Dort fand in den vergangenen Jahren stets der „Fackla-Sonntig“ statt. Dafür hatte die Landjugend auch dieses Jahr wieder Christbäume eingesammelt.