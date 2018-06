Getöteter Hells Angels-Chef Gießen wird beigesetzt

Zur Beerdigung des getöteten Chefs der Hells Angels Gießen werden heute mehrere hundert Menschen erwartet - aus dem In- und dem Ausland. Aygün Mucuk war am Freitag von mindestens 16 Kugeln getroffen worden. Er wird auf einem muslimischen Grabfeld bestattet werden. Die Polizei rechnet mit einem friedlichen Verlauf und will mit mehreren hundert Einsatzkräften vor Ort sein. Wer den 45-Jährigen erschossen hat, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt sowohl innerhalb als auch außerhalb der Rocker-Szene.