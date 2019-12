Gesundheitswesen: Datenschützer warnt vor Sicherheitslücken

Von Schwäbische Zeitung

Glück im Unglück hatte am Samstag ein 49 Jahre alter Surfer, der vor Immenstaad in Not geraten war. Wie die Polizei in Konstanz am späten Samstagabend mitteilte, hatte ein Passant am Mittag die Polizei darüber informiert, dass ein Surfer im Wasser treibe. Dieser würde sich bereits seit über einer Stunde im Wasser befinden und in Richtung Hafen Helmsdorf abtreiben.

Wasserschutzpolizei Friedrichshafen und DLRG rückten aus. Die Wapo konnte nach einer kurzen Suche vor Immenstaad den in Not Geratenenen etwa 500 Meter vom Ufer entfernt ...