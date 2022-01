Gesundheitstipp: Nicht nur joggen, ran an die Hanteln

Sport ist gesund und beeinflusst das Wohlbefinden auf unterschiedliche Weise positiv, das ist allgemein bekannt. Er trainiert unter anderem Herz und Kreislauf, schützt vor Diabetes und Krebs, wirkt auch gegen Depressionen. Doch viele Menschen denken dabei an Jogging, Walking, Radtouren und andere Ausdauersportarten. Dabei kann man laut einer aktuellen US-Studie mit einem Kraft- und Muskeltraining ähnliche Effekte erzielen. Vorausgesetzt, dass man ein paar wichtige Regeln dabei beachtet.

Präventionsforscher um Edward Giovannucci von der Harvard Medical School in Boston haben untersucht, ob sich mit einem Kraft- und Muskeltraining – das zwar intensivere, dafür aber weniger atemraubende Reize setzt – ähnliche Effekte erzielen lassen wie mit Ausdauersport. Nach Sichtung des wissenschaftlichen Datenmaterials kommen sie zu dem Resümee: Die Hantel kann eine ernsthafte Alternative zur Joggingrunde sein.

So zeigt eine acht Jahre dauernde Untersuchung an rund 30 000 Männern, dass bereits ein halbstündiges Krafttraining pro Woche reicht, um das Risiko für koronare Herzkrankheiten wie den Infarkt um 23 Prozent zu senken. Der Grund: Die beim Kraftsport ausgebaute Muskelmasse braucht für ihre Nährstoffversorgung ein breitflächiges Kapillarnetz, und das kann erhöhte Blutdruckwerte zum Sinken bringen, was bekanntlich in puncto Herz-Kreislauf-Schutz die halbe Miete ist.

Muskelmasse verbraucht Energie – gut für die Blutzuckerwerte

Außerdem braucht Muskelmasse mehr Energie. Das sorgt für Entspannung bei den Blutzucker- und Blutfettwerten, sodass sich weniger problematische Ablagerungen an den Gefäßwänden bilden. Für Präventionsmediziner Giovannucci gehört der „positive Einfluss auf den Stoffwechsel zu den herausragenden Vorteilen des Kraft- und Muskeltrainings“. Womit man auch schon bei einer weiteren Krankheit ist, auf die es sich auswirken kann: Diabetes.

So senken bereits 30 Minuten Krafttraining wöchentlich das Risiko um 14 Prozent, an der weit verbreiteten Stoffwechselstörung zu erkranken. Wer ein bis zwei Stunden die Woche schafft, erreicht eine Risikosenkung von 20 Prozent; und bei mehr als 2,5 Stunden sind es sogar 37 Prozent. Nicht umsonst unterstreicht mittlerweile auch die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) die Bedeutung des Krafttrainings. „Es ist im Kampf gegen Diabetes nicht unwichtiger als Ausdauersport“, sagt Stephan Kress, der bei der DDG die Arbeitsgemeinschaft „Diabetes, Sport und & Bewegung“ leitet. Denn auch das Training mit Gewichten bringe die Muskelzellen dazu, mehr Insulin und damit mehr Zucker hereinzulassen.

Außerdem bedeutet der Zuwachs an Muskelmasse, dass der Körper nicht nur bei der sportlichen Aktivität, sondern auch in Ruhe, wenn wir auf dem Sofa sitzen oder schlafen, mehr Kalorien verbrennt. Was in den meisten Fällen zwar nicht reicht, um überschüssige Fettpolster abzubauen. Aber es ist genug, um den weiteren Zuwachs von Körpergewicht zu verhindern, der ja als Hauptursache von Typ-2-Diabetes gilt. „Und es hilft, den Effekt einer Diät zu stabilisieren“, betont Kress.

Durchblutung des ganzen Körpers ankurbeln

Weniger eindeutig ist die Datenlage zu Krebserkrankungen. Während für Darm- und insbesondere Nierenkrebs ziemlich klar ist, dass ihr Risiko ab zwei Stunden Muskeltraining pro Woche abnimmt, scheinen andere Tumorformen wie Brust-, Prostata- und Lungenkrebs sich nicht sonderlich davon beeindrucken zu lassen. Dies könnte daran liegen, dass ein auf lokale Muskelgruppen ausgerichtetes Krafttraining insgesamt doch zu wenig für die Durchblutung des Körpers tut. Und damit entfällt ein wichtiger Faktor für die Krebsprävention, denn in gut durchblutetem Gewebe bilden sich deutlich seltener bösartige Geschwüre. Immerhin führt aber der blutdrucksenkende Effekt von Kraftsport offenbar dazu, dass die Nieren weniger Schaden nehmen und es dadurch seltener zum Krebs an diesen Organen kommt.

Insgesamt haben Männer und Frauen über 65 Jahren ein 19 bis 35 Prozent niedrigeres Sterberisiko, wenn sie mindestens zweimal pro Woche mit Gewichten oder anderen Widerständen trainieren. Deutlich mehr als 2,5 Stunden pro Woche sollten dabei jedoch nicht herauskommen; und vor allem sollten sich die Kraftsportler nicht mit zu vielen Wiederholungen und zu hohen Gewichten belasten. Denn Giovannucci warnt, dass in solchen Fällen schon bedenkliche Verhärtungen an den Blutgefäßen beobachtet wurden.

Am besten beides kombinieren

Am besten sei es ohnehin, Kraft- und Ausdauertraining miteinander zu kombinieren. „Dies wirkt sich am günstigsten auf die Sterblichkeit aus“, betont Giovannucci. Man muss dazu nicht einmal mehr das Fitness-studio verlassen, denn dort stehen mittlerweile nicht nur Hanteln und Kraftmaschinen, sondern auch Laufbänder und Ergometer, an denen man – unter elektronischer Kontrolle von Blutdruck und Pulsschlag – Rudern oder Radfahren kann, um die Ausdauer zu trainieren.

Von der umgekehrten Methode, also etwa draußen beim Joggen zusätzlich noch ein paar Hanteln hin- und herzuschwingen, halten Experten hingegen nur wenig. Dies ginge, warnt Stefan Graf vom Deutschen Leichtathletikverband (DLV), ganz klar zu Lasten des Laufstils. „Mit Gewichten an Armen, Beinen oder Oberkörper läuft fast jeder unrund“, so der Biologe. Zudem würden möglicherweise die Gelenke mehr belastet, als ihnen guttut. Andererseits seien die Gewichte wiederum zu klein, um ernsthaft zur Muskelkräftigung beitragen zu können. „Noch nicht einmal der Energieverbrauch wird wesentlich gesteigert“, betont Graf. Besser also, Lauf- und Gewichttraining werden voneinander getrennt.

Kraft- und Ausdauertraining – die Unterschiede

Bei Kraftbelastungen geht es vor allem darum, einen Widerstand – etwa in Form einer Hantel oder eines gespannten Bandes – zu überwinden. Die Belastungsintensität ist hoch, so dass man Pausen zwischen den Übungen einlegen muss. Bei Ausdauerbelastungen geht es hingegen vor allem um den Widerstand gegenüber Ermüdung, Pausen gibt es keine oder nur wenige. In der Sportpraxis treten beide oft kombiniert auf. So wird durch ein Zirkel-Training mit mittelschweren Gewichten auch die Ausdauer trainiert. Und wer beim Joggen den Berg hinaufläuft, trainiert auch die Muskelkraft.