Gespielt, zertrümmert, verbrannt - Rockgitarren im Museum

Eine Nacht, eine Woche – oder gleich sechs Monate: so lange kann man sich im neuen Apartmenthaus „Wohnzeit“ in Amtzell einbuchen. Die Idee dahinter: Urlauber, aber vor allem Geschäftsleute, sollen im Allgäu ein Zuhause auf Zeit finden. Vom Standort an der Autobahn, zwischen Wangen und Ravensburg und in der Nähe von zwei Flughäfen, versprechen sich die Geschäftsführer Eveline Heudorfer und Gerhard Weidelener viele Urlauber und vor allem Geschäftsreisende und Firmenmitarbeiter.