Gesine Cukrowski: Tochter trägt jetzt ihre „Modesünden“

„Das ist eine riesige Schweinerei.“ Das war das erste, was Christine Kaptein vom NABU Friedrichshafen dachte, als sie sah, was von der ehemaligen Streuobstwiese in der Schmalholzstraße zwischen Berg und Unterraderach übrig geblieben ist: Mannshohe Hackschnitzelberge am Straßenrand, und auf der ehemaligen Hochstammwiese selbst zwei rauchende Ascheberge, ebenfalls vom Holz der Bäume, das hier noch an Ort und Stelle verbrannt wurde.

Am Samstag, 22.