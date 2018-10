Geruch im Cockpit: Lufthansa-Pilot setzt in Genf Notruf ab

Von Schwäbische Zeitung

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen drei Männer im Alter von 32, 33 und 36 Jahren, die bereits am Donnerstag gegen 22 Uhr in eine Schlägerei am Ravensburger Marienplatz verwickelt waren - das teilte die Polizei mit.

Anhand von Personenbeschreibungen von Passanten gelang es drei Männer, bei denen es sich um die Hauptaggressoren handeln soll, in der Nähe anzutreffen und zu überprüfen.

Diese gaben an, von jungen Männern angegriffen worden zu sein, wobei auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll.