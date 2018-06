Gericht: Zahl der Asylverfahren steigt rasant

Am Berliner Verwaltungsgericht schnellt die Zahl der Asylverfahren in die Höhe. Es gebe eine Steigerung um 151 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, teilte das Gericht mit. Bis zum 30. September gingen in diesem Jahr demnach 5081 Asylverfahren ein. Dadurch habe sich in wenigen Monaten die Zahl unerledigter Fälle auf knapp 11 300 erhöht und sei damit um fast 37 Prozent gestiegen, sagte ein Sprecher. Die durchschnittliche Verfahrensdauer von rund neun Monaten werde das Gericht trotz angekündigter Verstärkung nicht halten können.