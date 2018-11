Gericht: Weißes Haus muss CNN-Reporter Zugang gewähren

Im Februar 2019 kommt die Ausstellung „Körperwelten“ nach Ulm ins Blautalcenter. Mehrere Hundert Ausstellungsstücke, so genannte Plastinate, werden die Macher dabeihaben. Doch wo kommen diese Plastinate eigentlich her? Ein Ausflug ins Plastinarium nach Guben in Brandenburg gibt Aufschluss, wie aus toten Körpern dauerhaft haltbare anatomische Präparate werden.