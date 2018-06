Gericht stoppt in Berlin Mietwagen-Modell des Fahrdiensts Uber

EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) predigt am Sonntag, 17. Juni, ab 11 Uhr beim ökumenischen Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Biberach. Die Geschichte, wie es nun zu Oettingers ungewöhnlichem Auftritt in St. Martin kommt, ist einigermaßen kurios.

Es war im Herbst 2016, als das Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada kurz vor dem Scheitern stand. Schuld daran war die Region Wallonien, die in Belgien dem Abkommen nicht zustimmen wollte.