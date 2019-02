Gericht setzt Patentverfahren Qualcomm vs. Apple aus

Von Katharina Koppenhöfer

Die beiden Rapper Bonez MC und RAF Camora sind derzeit bundesweit in den Schlagzeilen. Bei einem Auftritt in München war am Wochenende sogar eine Hundertschaft Polizei angerückt und hatte Drogen im Publikum sichergestellt. Vor einer Woche hatte das Duo auf seiner „Palmen-aus-Plastik-2“-Tour in der Ravensburger Oberschwabenhalle sein neues Album vorgestellt. Auch dieses Gastspiel hatte Spuren hinterlassen und kontroverse Diskussionen ausgelöst. Der Vermieter der Oberschwabenhalle ist aber mit dem Verlauf des Konzerts insgesamt zufrieden, wie ...