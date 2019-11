Von Schwäbische Zeitung

Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) bietet der Bundesregierung an, mehr junge Flüchtlinge aufzunehmen als bisher.

In einem Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) schreibt Lucha: „Ich möchte Ihnen die Bereitschaft signalisieren, dass Baden-Württemberg ein Kontingent von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aufnehmen wird – auch wenn wir bereits jetzt schon die entsprechend vereinbarte Aufnahmequote übererfüllen.