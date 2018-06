Gericht erlaubt Körperwelten-Ausstellung in Berlin

Unbekannte haben offenbar in der Nacht von Sonntag auf Montag den Wetterhahn von der Kirchturmspitze der Peter und Pauls Kirche in Mössingen gestohlen. „Eine wirklich blöde Idee“, sagt Uwe Braun-Dietz, Pfarrer der Mössinger Nachbarkirche Martin Luther und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Ich weiß nicht, was man damit machen will. Zum Kochen ist der Hahn tatsächlich viel zu hart. Das gibt keine gute Brühe.“

Doch wie konnte es überhaupt dazu kommen?