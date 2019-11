Gericht: Bundesweit erstes Streckenradar ist rechtmäßig

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Am Mittwochmorgen ist gegen 8.30 Uhr in der Falkenstraße eine 24 Jahre alte Frau schwerstverletzt in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Trotz sofort eingeleiteter notärztlicher Versorgung samt Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau noch vor Ort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genaueren Todesumständen aufgenommen. In der Wohnung wurden durch Kriminaltechniker Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Zudem soll eine Obduktion Aufschluss über die genaue Todesursache geben.