Gergiew erhält Dresdner Musikfestspiel-Preis

Dresden (dpa) - Der russische Dirigent Waleri Gergiew hat den mit 25 000 Euro dotierten Preis der Dresdner Musikfestspiele 2010 erhalten.

Er bekam die von der Uhrenmanufaktur Glashütte Original gestiftete Auszeichnung am Dienstagabend bei einem Konzert mit dem Orchester des Mariinski Theaters im Kulturpalast Dresden überreicht. Die Ehrung wird Künstlern zuteil, die sich besonders um junge Musiker kümmern oder sich gesellschaftlich engagieren.

Mit Gergiew wird ein Star der Branche geehrt. Der Maestro will das Preisgeld für den Moskauer Tschaikowsky-Wettbewerb verwenden. Gergiew ist neben seinem Amt als Intendant des Mariinski-Theaters St. Petersburg auch Hausdirigent der Metropolitan Opera in New York und Chefdirigent des London Symphony Orchestra. Schon lange kümmert er sich um musikalischen Nachwuchs. Zu seinen Entdeckungen zählte einst der heutige Opernstar Anna Netrebko.

Im Vorjahr war Dirigent Gustavo Dudamel Preisträger. Er kaufte mit dem Preisgeld Instrumente für „El Sistema“ - ein System musikalischer Ausbildung in seinem Heimatland Venezuela. Mit Dudamel war zugleich eine Neuausrichtung des Festspielpreises verbunden. Bis dahin zielte er unter dem Titel „Saeculum“ auf das Lebenswerk eines Künstlers ab. Preisträger waren hier Kurt Masur, John Neumeier, Joachim Herz, Gidon Kremer und Christa Ludwig.

Für den Auftritt Gergiews am Dienstag musste kurzfristig das Programm geändert werden. Die erkrankte französische Pianistin Hélène Grimaud ließ sich von dem Russen Denis Matsuew vertreten. Die Festspiele widmen sich noch bis zum 6. Juni vor allem russischer Musik.