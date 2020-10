George Clooney in Sci-Fi-Thriller nach Apokalypse

Von Schwäbische Zeitung

Aus einer Notlage befreit haben Einsatzkräfte Montagnacht eine Frau in der Maybachstraße in Markdorf. Die 72-Jährige brauchte dringend Hilfe und rief um kurz nach 23 Uhr ihre Nichte an. Allerdings gelang es ihr nur noch, röchelnde Geräusche von sich zu geben. Die Nichte verständigte sofort eine Polizeistreife. Diese erkannte durch das Fenster 72- Jährigen, dass sie in der dunklen Wohnung am Boden lag. Sie verständigten Feuerwehr und Rettungsdienst, der nach dem Öffnen der Tür die Frau medizinisch versorgte.