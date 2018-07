George Clooney geht „Up in the Air“

New York (dpa) - Hollywood-Star George Clooney (48) brachte gleich zwei wichtige Damen in seinem Leben zur Premiere seines neuen Films „Up In The Air“ in Los Angeles mit.

Er tauchte mit Mutter Nina Warren Clooney und seiner derzeitigen Freundin, der italienischen TV-Moderatorin Elisabetta Canalis, auf dem Roten Teppich auf, berichtete „HuffingtonPost.com“. Clooney und Canalis werden seit Anfang des Jahres immer wieder zusammen fotografiert. In der Filmkomödie „Up in the Air“ spielt Clooney einen überzeugten Flugmeilensammler und versierten Mitarbeiter einer Consulting-Firma, die sich auf Kündigungen spezialisiert hat. Der Streifen kommt in den USA Weihnachten in die Kinos, in Deutschland erst Anfang Februar.