Geoffrey Rush gewinnt Klage gegen australische Zeitung

Von Schwäbische Zeitung

Die Ursache des Todes eines 54-jährigen Mannes, der am Sonntagmorgen in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Nürtingen verstorben ist, steht nun fest. Nach dem vorläufigen Ergebnis der am Mittwoch durchgeführten Obduktion der Leiche erlitt der Mann ein sturzbedingtes Schädel-Hirn-Trauma, durch das sich ein gefährliches, sogenanntes epidurales Hämatom bildete.

Das melden Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Sturz, der zur Verletzung geführt hat, hatte sich den Angaben der Behörden nach wohl vor der Verhaftung des Mannes ereignet.