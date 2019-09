„Generation Mitte“: Wohlstand gewachsen, Skepsis auch

Er hat sich entschieden: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will für eine dritte Amtszeit kandidieren. Das teilte die Landespartei am Donnerstagvormittag auf Twitter mit.

„Ich werde also wieder meinen Hut in den Ring werfen und mich der Partei für eine weitere Kandidatur zur Verfügung stellen“, sagte der Regierungschef am Donnerstagvormittag in Stuttgart.

Damit ist auch bei den Grünen die Frage der Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2021 geklärt.