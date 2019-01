„Gendersternchen“ ist der „Anglizismus des Jahres“

Von Schwäbische Zeitung

Die Textilhandelskette AWG mit Sitz in Köngen (Landkreis Esslingen) hat beim Amtsgericht Esslingen die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Grund für diesen Schritt sei ein nicht zuletzt durch den historisch warmen Herbst missglücktes Geschäftsjahr 2018, heißt es. Mit dem Verfahren will der Geschäftsführer Albrecht Maier das Unternehmen sanieren und gleichzeitig zukunftsfähig aufstellen.