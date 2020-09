Gemüsechips oder Erdnussflips: Was ist gesünder?

30 bis 70 Prozent weniger Fett als gewöhnliche Chips“: So werden viele Snacks aus Hülsenfrüchten wie Linsen oder Kichererbsen beworben. Eine Lüge? „Nein, der Fettanteil ist durchaus geringer als bei Kartoffelchips“, sagt Katrin Böttner, Ernährungsexpertin von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Nur: Der Fettanteil ist nicht das Entscheidende, wenn jemand mit den Knabbereien nicht zunehmen möchte. „Dafür ist die Kalorienmenge wichtig. Man kann vom geringeren Fettgehalt nicht automatisch auf entsprechend weniger Kalorien schließen, unter anderem weil die Produkte noch andere energieliefernde Inhaltsstoffe wie Proteine und Kohlenhydrate enthalten“, sagt Katrin Böttner.

Man kann mit den Snacks aus Hülsenfrüchten also keine Kalorien sparen?

Nein, nicht viele. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat gerade erst in einem Marktcheck 37 verschiedene Produkte aus Hülsenfrüchten verglichen. Diese kamen im Schnitt auf 439 Kilokalorien pro 100 Gramm. Im Vergleich zu Kartoffelchips, die im Schnitt bei 536 Kilokalorien pro 100 Gramm liegen, entspricht das einer Kalorienersparnis von etwa 18 Prozent – und das ist deutlich weniger als der beworbene Fettanteil von 70 Prozent. „Davon darf man sich als Verbraucher also nicht täuschen lassen“, sagt Böttner.

Wie sieht es mit Chips aus Gemüse aus. Ist das eine gesunde Knabber-Alternative?

Auch hier hat die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 21 Produkte miteinander verglichen. Das Ergebnis: Die Gemüsechips kommen zwar meist mit deutlich weniger Salz aus als Kartoffelchips. Dafür werden sie mit sehr viel Fett frittiert – die Werte liegen hier bei manchen Produkten sogar über denen von Kartoffelchips. Für die Kalorienzahl bedeutet das: Mit durchschnittlich 496 Kilokalorien pro 100 Gramm liegen die Gemüsealternativen nur sieben Prozent unter dem Kaloriengehalt von Kartoffelchips.

Besonders im Bereich der gepufften Snacks bringen die Hersteller derzeit viele neue Produkte auf den Markt. Was ist davon zu halten?

Gepuffte Snacks wie Quinoa-Flips oder Hirsebällchen haben einen großen Vorteil: Sie bringen sehr viel Volumen mit. Wer sich also an den Tipp von Ernährungsexperten hält und seine Snacks in eine Schüssel umfüllt, um es bei dieser Portion zu belassen, wird tatsächlich weniger essen – weil die Schüssel einfach schneller voll ist. „Allerdings schwankten bei den 22 gepufften Snacks, die wir untersucht haben, Kalorien- und Fettgehalt sehr stark. Hier muss man sich also wirklich jedes Produkt genauer anschauen“, sagt Ernährungsexpertin Böttner.

Wie kann man am besten einen möglichst fett-, salz- oder kalorienarmen Snack finden?

„Das wird den Verbrauchern derzeit leider noch sehr schwer gemacht“, sagt Böttner. Denn es bleibt nur die sogenannte Nährwertkennzeichnung auf der Verpackung, die pro 100 Gramm angibt, was in einem Produkt enthalten ist. Nicht orientieren sollte man sich dagegen an heruntergerechneten Angaben zur Portionsgröße. „Da werden in der Regel 30 Gramm zugrunde gelegt. Wir wissen aber aus eigenen Tests, dass die Verbraucher die doppelte Knabbermenge als Portion definieren“, erklärt Böttner. Für einen schnellen und leicht verständlichen Überblick über die Nährwerte soll noch in diesem Jahr der sogenannte Nutri-Score in Deutschland eingeführt werden – allerdings ist er für die Hersteller freiwillig.

Statt Kichererbsen-Sticks kann man also beruhigt weiterhin Kartoffelchips knabbern?

„Es kommt sehr darauf an, was man für eine Erwartung an die Snacks hat“, sagt Böttner. Wer denkt, er könne mit alternativen Chips den Tagesbedarf an Gemüse oder Hülsenfrüchten ausgleichen, lässt das besser bleiben und bleibt bei den frischen Zutaten. Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass die meisten Produkte keine gesündere Alternative zu Kartoffelchips sind. Es spricht aber nichts dagegen, sie – genau wie klassische Chips – hin und wieder in Maßen zu genießen. Es lohnt sich allerdings durchaus, sich die Nährwerttabellen genauer anzuschauen. „Insbesondere im Bereich der gepufften Snacks gibt es durchaus Produkte, die weniger Salz oder Kalorien enthalten als klassische Knabbereien“, so Böttner.

Auch im Bereich Süßigkeiten gibt es mit Fruchtschnitten inzwischen viele Alternativen zu Schokoriegeln. Aber sind sie auch wirklich gesünder?

Auch hier gaukeln die Früchte auf der Verpackung den Verbrauchern ein gesünderes Produkt vor, als sie wirklich kaufen. Denn die Riegel bestehen laut einer Untersuchung der Stiftung Warentest vom März 2020 fast zur Hälfte aus Zucker – und das ist in etwa so viel wie in manchem Schokoriegel steckt. Die größten und dicksten Fruchtriegel brachten es gar auf bis zu 34 Gramm Zucker – das entspricht elf Zuckerwürfeln.

Viel Süße kommt aus den enthaltenen Trockenfrüchten wie Rosinen, Datteln oder Aprikosen. Hinzu kommen der Stiftung Warentest zufolge noch weitere süßende Zutaten wie Zucker, Honig, Agavendicksaft, Fruktose, Sirup oder Fruchtsaftkonzentrat. Trotzdem haben Fruchtschnitten im Vergleich zu Schokoriegeln auch Vorteile: Sie liefern Mineralstoffe, Vitamine und Ballaststoffe, die in der Konkurrenz aus Schokolade fehlen.

Bleibt gesundes Knabbern also eine Wunschvorstellung?

Nein, nur darf man dafür nicht auf Produkte zurückgreifen, die als Snacks verkauft werden. „Frisches Obst und Gemüse sind eine prima Alternative“, sagt Böttner. Ob man mit einem Schälchen Cocktail-Tomaten statt Kartoffelchips glücklich werde, sei aber natürlich Geschmackssache. „Es hat aber auch ein bisschen mit Training zu tun“, findet die Ernährungsexpertin, mit Gewohnheit und Umstellung.

Auch ungesalzene und ungeröstete Nüsse sind eine gute Wahl. „Sie enthalten viele gesunde Inhaltsstoffe, sind aber eben auch sehr energiereich, was man bei der Menge beachten sollte“, sagt Böttner. Ein weiterer Tipp: Gemüsechips oder Fruchtriegel kann man einfach selbst machen und dabei entscheiden, wie viel Salz, Fett oder Zucker man verwenden möchte.

Es muss nicht immer der Snack aus der Packung sein. Zu Hause lassen sich mit einfachen Zutaten Leckereien selbst herstellen. Drei Ideen.

Gemüsechips:

Gut herstellen lassen sich Gemüsechips der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zufolge aus Süßkartoffeln, Roten Beten, Karotten, Pastinaken, Wirsing oder Zucchini. Das Gemüse wird gewaschen, geschält und mit einem Gemüsehobel in hauchdünne Scheiben geschnitten. In einer großen Schüssel wird Oliven- oder Rapsöl mit Gewürzen und Kräutern gemischt und das Gemüse darin mariniert. Dann werden die Gemüsechips gleichmäßig auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilt und für etwa 20 bis 30 Minuten im Backofen gebacken (150 bis 180 Grad Umluft). Damit die Feuchtigkeit entweichen kann, muss alle fünf Minuten die Ofentür kurz geöffnet werden.

Geröstete Kichererbsen:

Kichererbsen aus der Dose im Sieb mit Wasser abspülen und abtropfen, mindestens eine Stunde trocknen lassen. Olivenöl mit Gewürzen (wie Curry, Rosmarin, Chili, Kreuzkümmel oder Koriander) mischen und die Kichererbsen darin marinieren. Auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen und im Backofen für 20 bis 30 Minuten bei 200 Grad Umluft backen, bis die Kichererbsen knusprig sind.

Fruchtriegel:

Die gleiche Menge Nüsse (z. B. Cashewkerne, Walnüsse oder Sonnenblumenkerne), Trockenfrüchte (wie Aprikosen, Rosinen, Cranberries) und Haferflocken mit dem Mixer zerkleinern und dann etwas Orangensaft zugeben, bis die Masse leicht klebrig wird. Anschließend auf runden oder länglichen Oblaten verteilen und auch mit Oblaten abdecken.