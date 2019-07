Gemeinsam durchs schöne Allgäu laufen

Genuss für Augen und Beine verspricht laut Veranstalter der Eistobellauf am Samstag, 27. Juli, in Maierhöfen. Die Laufveranstaltung sei bekannt für eine schöne Strecke über Wiesen und durch das Naturschutzgebiet Eistobel. Hobbyläufer kämen dabei genauso auf ihre Kosten wie ambitionierte Sportler, denn auf der 10,6 Kilometer langen Strecke sei für jeden etwas dabei: Trail, Straße und Berg.

Auch bei der 18. Auflage setzt der SV Maierhöfen-Grünenbach auf Bewährtes. Die Strecke sei seit 2002 unverändert. Anfangs gehe es über Asphalt und Feldwege zur Eistobelbrücke. Höhepunkt sei dann die Durchquerung des Eistobels. Der Schlussabschnitt auf der Straße von Riedholz nach Maierhöfen lade je nach Ambition zum Zielsprint oder aber zum gemütlichen Auslaufen ein. Der veranstaltende SV Maierhöfen-Grünenbach erwartet wieder rund 200 Sportler.

Start und Ziel ist an der Iberghalle in Maierhöfen. Kinder und Schüler laufen Stecken von 0,5 bis zwei Kilometer. Diese beginnen um 15 Uhr und führen durch das Ortsgebiet von Maierhöfen. Um 16.15 Uhr fällt dann der Startschuss zum Hauptlauf, danach findet die Siegerehrung in der Iberghalle statt. Dabei locken neben Sachpreisen für die Schnellsten eine Verlosung unter allen Teilnehmern. Bei den Kindern winkt ein Familienticket für Badespaß im Centerpark. Unter den Startern des Hauptlaufes wird ein Wohnmobil für fünf Tage verlost.