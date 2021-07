Gelungener Auftakt für Bad Hersfelder Festspiele

Mit der europäischen Uraufführung der Bühnenversion von „Der Club der toten Dichter“ sind die 70. Bad Hersfelder Festspiele eröffnet worden. Das Publikum erlebte am Donnerstag in der Stiftsruine einen gelungenen Theaterabend.

Neben dem Theater- und Fernsehschauspieler Götz Schubert in der Hauptrolle des Lehrers John Keating überzeugten auch die jungen Darsteller des Stücks um Kreativität und Freies Denken, die mehrfach Szenenapplaus bekamen.

Mit Spielfreude und Witz ließen Till Timmermann in der Rolle des Neil Perry, Nico Kleemann als Todd Anderson, Philipp Quell als Charlie Dalton und die anderen jungen Schauspieler des Ensembles den „Club“ vor den Augen der Zuschauer entstehen - und machten sich mal sensibel und gefühlvoll, mal temporeich und voller jugendlicher Leidenschaft auf die Suche nach sich selbst.

Intendant und Regisseur Joern Hinkel hatte für die Festspiele zusammen mit dem Dramaturgen Tilman Raabke und unter Mitwirkung des Drehbuchautors Tom Schulman eine eigene Fassung des oscarprämierten Hollywood-Films geschrieben. Dabei habe er sich bewusst an das Original anlehnen und das Stück nicht in die heutige Zeit versetzen wollen, sagte Hinkel vor Beginn der Uraufführung.

Im vergangenen Jahr waren die Festspiele, die zu normalen Zeiten Zehntausende Zuschauerinnen und Zuschauer in die osthessische Stadt locken, wegen der Pandemie abgesagt worden - stattdessen gab es ein kulturelles Ersatzprogramm. Zur Eröffnung am Donnerstagabend kamen auch Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD), die in ihren Reden betonten, wie wichtig es sei, dass Kulturveranstaltungen wie die Festspiele nach der langen Zeit der Pandemie-Entbehrungen nun wieder möglich seien. Für das Theaterfestival gilt ein strenges Hygienekonzept.

