Gelungene Posse über Absurditäten des Alltags

Was tun, wenn plötzlich eine Leiche auf dem Schulhof liegt? Wie reagieren, wenn der Ehemann der Geliebten sich unbedingt auf einen Kaffee treffen will? Und wie redet man in der Klasse seiner Tochter über seinen Job, wenn man gerade gefeuert wurde?

Der Film „Career Day mit Hindernissen“ von Regisseurin Judy Greer stellt sich all diese Fragen. Der kurzweilige Episodenfilm, in dem viele kleine Dramen auf einen großen Showdown zulaufen, zelebriert Absurditäten des Alltags - und tut das mit Starbesetzung in kleinen Nebenrollen. Neben Allison Janney als Schulleiterin und Rapper Common als alleinerziehendem Vater spielt Jennifer Garner dessen Geliebte, Keanu Reeves deren Ehemann. In einer kleinen, komischen Nebenrolle ist auch Katie Holmes als Notfallsanitäterin zu sehen.

Career Day mit Hindernissen, USA 2017, 82 Min, FSK ab 12, von Judy Greer, mit Common, Allison Janney, Jennifer Garner

