Geiselnahme in Zürich - Drei Tote nach mehreren Schüssen

Bei einer Geiselnahme in Zürich sind drei Menschen gestorben. Ein 60-Jähriger hatte am Morgen zwei Frauen in einer Wohnung in seine Gewalt genommen und damit gedroht, sie zu erschießen. Er verhandelte aus einem Fenster heraus mit der Polizei. Die Beamten sperrten die Gegend weiträumig ab und alarmierten Spezialisten einer Verhandlungsgruppe. Rund drei Stunden nach Beginn des Einsatzes erklärte der Mann, dass er aufgeben und sich der Polizei stellen werde. Dann fielen Schüsse. Die Polizei stürmte die Wohnung und fand dort drei Schwerverletzte. Sie starben vor Ort.