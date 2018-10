1500 Menschen haben sich laut Polizeiangaben am Montagabend bei der Kundgebung "Gleiche Rechte und ein gutes Leben für alle - gegen nationalistische und rassistische Hetze" am Marienplatz in Ravensburg versammelt. Der Veranstalter spricht sogar von 2500 Teilnehmern.

Wie die Polizei nun mitteilt, verlief nicht nur die eigentliche Demo, sondern auch die Nacht nach der Toleranz-Veranstaltung ausgesprochen ruhig: "Nach mehreren Redebeiträgen und Musikdarbietungen wurde die friedlich und störungsfrei verlaufende Kundgebung gegen 19.