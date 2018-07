Geigerin Batiashvili: „Nicht zaubern, aber helfen“

München (dpa) - Lisa Batiashvili gehört zu den besten Geigerinnen der Welt. Ihre Weltkarriere begann in ihrer Heimat Georgien, wo sie schon als Vierjährige täglich übte.

Viele Jahre später ist sie in ihre alte Musikschule in Tiflis zurückgekehrt, die 2002 von einem Erdbeben zerstört wurde. Von dort mitgebracht hat sie einen Dokumentarfilm über die armseligen Bedingungen, unter denen die Schüler dort lernen. An diesem Samstag (21. Mai) soll der Film in Berlin gezeigt werden.

Im Interview mit der Nachrichtenagentur dpa in ihrer Wahlheimat München spricht Batiashvili, deren neues Album „Echoes of Time“ an diesem Freitag erscheint, über die Bedeutung von Kultur im 2008 vom Einmarsch der Russen erschütterten Georgien - und erklärt, warum Musik für eine Georgierin kein Hobby sein kann.

Sie leben seit Jahren in Europa, engagieren sich aber stark für Ihre Heimat Georgien und Ihre alte Schule dort. Warum?

Lisa Batiashvili: „Ich wollte meinem Land etwas zurückgeben. Ich bin schon mit elf Jahren nach Westeuropa gekommen, habe hier eine sehr gute musikalische Ausbildung genossen und sehr viele glückliche Momente in meinem Leben gehabt - das gilt nicht für alle Georgier. Darum möchte ich dafür sorgen, dass die Kinder an meiner alten Schule heute dort angemessen unterrichtet werden können. Nach dem Erdbeben von 2002 lernen sie in einem völlig verrotteten Gebäude und unter Bedingungen, die menschenunwürdig sind. Ich kann natürlich nicht zaubern, aber ich kann helfen.“

Wie beurteilen Sie den Stellenwert von Musik und Kultur in Georgien?

Batiashvili: „Musik war selten Hobby bei den Georgiern - das ist vielleicht auch der sowjetische Einfluss. Da gilt Musik und auch Theater und Kunst nicht als Unterhaltung, sondern als eine sehr ernsthafte Profession. Und das sieht man auch an diesen Kindern, von denen einige ja erst sechs Jahre alt sind, die aber trotzdem so ernsthaft und auch so ehrgeizig sind und mehrere Stunden am Tag üben - obwohl ihre Lebenssituation sicher schwieriger ist als die von Kindern in Deutschland, die vielleicht nur einmal in der Woche üben.“

Hat Musik für Sie auch eine politische Dimension?

Batiashvili: „Nein, ich möchte Musik und Politik nicht mischen. Aber ich möchte natürlich schon, dass georgische Musik auf der Welt bekannter wird. Eine der großen Stärken dieses Volkes ist die Nationalmusik. Das merke ich auch bei meinen Kindern, die in München geboren wurden und eigentlich sehr selten in Georgien sind. Georgische Musik ist für sie etwas sehr emotionales. Dann fangen sie gleich an zu singen und zu tanzen. Und dann merke ich, dass die Musik doch so stark ist.“

Die politische Situation in Georgien ist keine leichte...

Batiashvili: „Nein, das ist sie nicht. Aber hätte es den Krieg mit Russland 2008 nicht gegeben, wäre heute alles sehr anders. Georgien war friedlicher denn je. Das Umfeld und die geografische Lage werden immer ein Problem für das kleine Land sein. Aber Georgien ist auch ein ganz wunderbares und sehr vielfältiges Land. Die meisten Leute, die noch nie dort waren, glauben komischerweise, Georgien sei ein kaltes Land. Was total falsch ist, weil es richtig warm ist. Die Leute, mit denen ich zum Filmdreh dort war, haben alle gesagt, sie wollen wieder kommen und dort Urlaub machen.“

Interview: Britta Schultejans, dpa