Geheimnisvolles Volk: „Die Kelten“

Unser Bild von den Kelten ist noch immer reichlich schief. Wir denken dabei an Asterix und Obelix, an mistelzweigbekränzte Druiden, an Steinkreise und leierzupfende Barden. Das meiste davon aber hat mit den historischen Kelten gar nichts zu tun.

Der Sammelband „Die Kelten. Geheimnisse einer versunkenen Kultur“ von Eva-Maria Schnurr fasst abseits populärer Mythen die wesentlichen Erkenntnisse aktueller Forschung prägnant und verständlich zusammen. Ein großes Problem ist bis heute, dass die Kelten selbst nur aus Sicht anderer Völker, meist der Römer, beschrieben wurden. Bei der schriftlichen Überlieferung ist also viel Propaganda mit im Spiel.

Aussagekräftiger sind da schon die archäologischen Zeugnisse. Interessante Kapitel sind etwa dem Fürstensitz am hessischen Glauberg, der Heuneburg auf der Schwäbischen Alb und dem Oppidum im oberbayerischen Manching gewidmet. Darüber hinaus unternehmen die Autoren Ausflüge in die keltische Sprachgeschichte und beschäftigen sich mit den tapferen keltischen Frauen.

- Eva-Maria Schnurr (Hg.): Die Kelten. Geheimnisse einer versunkenen Kultur, DVA, München, 208 Seiten, 20,00 Euro, ISBN 978-3-421-04812-7.