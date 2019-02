Geheimnisse des Karnevals von A bis Z

Keine andere Region in Baden-Württemberg hat 2018 einen solchen Tourismusboom erlebt wie das Württembergische Allgäu. Verantwortlich dafür sei die Eröffnung von Center Parcs in Leutkirch, sagte Tourismusminister Guido Wolf (CDU) am Mittwoch in Stuttgart. Seine Bilanz zum Tourismusjahr im Südwesten fiel insgesamt erfreulich aus. „Wir konnten 2018 das achte Rekordjahr in Folge verzeichnen“, sagte Wolf.

Mit fast 55 Millionen Übernachtungen verzeichneten die Hoteliers und Pensionsbetreiber in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr so ...