Gegen Cyberkriminelle hilft kein Waffenschein

Immerhin eine gute Nachricht in der aktuellen Krisensituation: Deutschland ist ein vergleichsweise sicheres Land. Wer hierzulande nachts mit dem Zug oder der S-Bahn unterwegs ist, braucht nicht unbedingt ein Pfefferspray in der Tasche, um heil zu Hause anzukommen. Seit Jahren belegt die Entwicklung der polizeilich erfassten Straftaten, dass das Risiko, Opfer einer Gewalttat zu werden, kontinuierlich sinkt. Die Zahl der registrierten kleinen Waffenscheine in Deutschland nimmt allerdings kontinuierlich zu – das zeigt, wie groß der Unterschied zwischen der gefühlten und der tatsächlichen Bedrohungslage ist.

Die neuen Formen der Kriminalität, die rasant zunehmen, lauern nicht hinter der Straßenecke oder in der Fußgängerunterführung. Die moderne Plattform von Missetätern aller Art ist das Internet. Die sogenannten Cybercrimedelikte haben dermaßen zugenommen, dass die Ermittler kaum mehr mit dem Auswerten von Daten hinterherkommen. Dabei geht es beispielsweise um die Erpressung von Privatpersonen und Unternehmen, um Identitätsdiebstahl, die sexuelle Belästigung von Kindern und Jugendlichen oder um Mobbing. Dass hier eine reale Gefahr liegt, scheint in den Köpfen vieler Menschen noch nicht angekommen zu sein.

Die Bürger verlangen vom Staat völlig zurecht, dass sie sich im öffentlichen Raum gefahrlos bewegen können und dass sie keinen Stacheldraht verlegen müssen, um ihr Eigenheim zu schützen. Mit dem gleichen Bewusstsein sollten sie sich aber selbst schützen vor der Kriminalität im Netz, indem sie zum Beispiel ihre Passwörter wechseln und auf ihre persönlichen Daten aufpassen. Für diesen Schutz braucht es nicht einmal einen kleinen Waffenschein.