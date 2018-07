Gavin Henson hat Angst um seine Kinder

London (dpa) - Dem walisischen Rugby- und Werbestar Gavin Henson (28) scheint es überhaupt nicht zu gefallen, dass er seine Kinder ab Jahresende wohl nur noch selten zu Gesicht bekommen wird.

Seine ehemalige Lebensgefährtin, die Sopranistin Charlotte Church (24), plant zumindest, nach Weihnachten mit der dreijährigen Ruby und dem 18 Monate alten Dexter nach New York zu gehen. Auch Charlottes neuer Freund Jonathan Powell (25) soll mit in die USA. Ein Insider sagte: „Gavin ist am Boden zerstört. Es soll zwar nur vorübergehend sein, solange sie ihr neues Album promotet, aber es gibt ja keine Garantie, dass sie tatsächlich wiederkommen.“ Gavin macht sich zumindest große Sorgen, dass er den Kontakt zu seinen beiden Kindern verlieren könnte.