Gauner aus „Austin Powers“ muss lebenslang in Haft

Los Angeles (dpa) - Mehr als 20 Jahre nach der Entführung und mehrfachen Vergewaltigung einer Frau muss der aus „Austin Powers“ bekannte Schauspieler Joseph Son lebenslang in Haft. Dies meldete die „Los Angeles Times“.

Ein Gericht in Los Angeles verurteilte den 40-Jährigen, nachdem er durch eine DNA-Probe überführt worden war. Son hatte 1997 in „Austin Powers - Das Schärfste, was Ihre Majestät zu bieten hat“ den dicken Koreaner „Random Task“ gespielt, der, angelehnt an „Oddjob“ aus dem James-Bond-Film „Goldfinger“, mit Schuhen wirft.

Son und ein Kumpan sollen am Heiligen Abend 1990 eine Spaziergängerin überfallen und in ihr Auto gezerrt haben. Laut Staatsanwalt hätten sie die 19-Jährige mit ihrer Pistole bedroht und mehrfach vergewaltigt. Immer wieder hätten sie der Frau mit dem Tode gedroht und demonstrativ die Waffe geladen oder die Patronen gezählt. Schließlich hätten sie sie völlig nackt ausgesetzt, die Augen verbunden mit der eigenen Hose.

Der Fall blieb fast zwei Jahrzehnte unaufgeklärt, bis Son 2008 wegen eines Vandalismusvorwurfs eine DNA-Probe abgeben musste. Dabei stießen die Ermittler dann auf den mittlerweile 18 Jahre alten Fall. „Sie werden ihn nie wiedersehen“, sagte der Staatsanwalt laut „LA Times“ dem Opfer, inzwischen eine Mutter von vier Kindern. Denn eine Chance auf vorzeitige Entlassung auf Bewährung schließt das Urteil aus.

„LA-Times“-Bericht