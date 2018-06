Gaultier zeigt Gruftie-Schau mit Conchita Wurst

Mit Dragqueen Conchita Wurst (25) als Laufsteg-Mannequin hat Designer Jean Paul Gaultier am Mittwoch einen Trumpf bei den Pariser Haute-Couture-Schauen ausgespielt.

Unter johlendem Beifall führte die bärtige Gewinnerin des Eurovision Song Contest feierlich ein schwarzes langes Kleid, geschmückt mit rotgoldenen Ornamenten, aus Gaultiers Couture-Kollektion für Herbst/Winter 2014/15 vor. Die Schau stand ganz im Zeichen des Morbiden: Hintergrund des Laufstegs war eine Art Gruft, von Kerzen erleuchtet.

Die Models kamen mit blutrotem Mündern und dunkel umrahmten Augen in Dracula-Manier heraus. Die auf Figur geschneiderten Entwürfe, meist in Schwarz, aber auch mal in Gold oder Blutrot, warteten mit Details wie hohen Fledermauskrägen, an Dornen erinnernden Säumen, feiner weißer Spitze und flügelartigen Plissierungen auf. Gaultier schwelgte dabei in Samt, Pelz und Seide.

Trotz des Gruftie-Looks eigneten sich fast alle Gewänder als partytaugliches Cocktail- oder Abendoutfit.

Website der Chambre Syndicale mit den Schauen

Website Gaultier