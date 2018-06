Gaultier erhält Persönlichkeitspreis

Berlin (dpa) - Stargast und Gewinner des Abends: Der französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier hat am Freitag den Persönlichkeitspreis bei der 20. Verleihung des Deutschen Parfümpreises „Duftstars“ bekommen.

In seiner Dankesrede bezeichnete sich der 60-Jährige selbst als „Ex-Enfant terrible der französischen Mode“. Er sei nun ruhiger geworden, doch er könne immer noch das tun, was ihm Freude bereite. Der Designer erzählte am Roten Teppich vor dem Berliner Tempodrom, dass er an der Ausstattung für die neue Madonna-Tournee mitarbeite. Sein „Spitz-BH“, den Madonna bei ihrer Tour 1990 getragen hatte, machte Gaultier weltberühmt.

Am Nachmittag hatte sich Gaultier bereits mit Berlins Regierendem Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) getroffen und sich in das Gästebuch der Stadt eingetragen.

Fragrance Foundation Deutschland