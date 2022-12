Garmisch fiebert aufs Neujahrsspringen hin

Im Visier haben sie das Grand Hotel Sonnenbichl, Luftlinie rund 1800 Meter entfernt. Ob der thailändische König gerade mit seiner Gefolgschaft in dem gelb bemalten, luxuriösen Hotelkomplex in Garmisch residiert, spielt für die Skispringer keine Rolle. Und obwohl der Sonnenbichl aus der 62 Meter hoch gelegenen Startposition wie ein Zwergenhotel wirkt, ermöglicht der Blick dorthin und die damit verbundene optimale Körperspannung morgen beim Absprung, dass ein Athlet bei guten Windverhältnissen, mit viel Können und einem Quäntchen Glück den Schanzenrekord von Garmisch bricht – den hält mit 144,5 Metern der Pole Dawid Kubacki.

Willkommen auf der Olympiaschanze Garmisch, auf der seit 1921/22 das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee ausgetragen wird! „In unserem Stadion erhoffen wir uns rund 23.000 Zuschauer. Und weil 80 Prozent der Deutschen einen Fernseher im Schlafzimmer haben, gehen wir davon aus, dass uns nach durchfeierter Nacht rund sieben Millionen Menschen in ihren Betten liegend zusehen“, feixt Schanzenchef Thomas Scheck vom Skiclub Partenkirchen (SCP). Weltweit dürften es Schätzungen zufolge 100 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sein, die vor Begeisterung mit den insgesamt 80 Athleten aus 18 Nationen im Alter zwischen 23 und 37 Jahren in Gedanken mitfliegen. „Das wird wieder eine Spitzenveranstaltung“, ist Scheck überzeugt.

Die Begeisterung für den Schnee und fürs Neujahrsspringen teilt er mit seiner Frau Anja – die gebürtige Ravensburgerin mit dem Mädchennamen Straupeneck ist früher für die deutsche Nationalmannschaft im Alpinski angetreten. Zum ersten Mal gesehen haben sich die beiden 1988 in einem Skilift. Als sie sich dort zum zweiten Mal trafen, sagte Scheck: „Wenn du nachher gewinnst, gehen wir heute Abend zusammen aus.“ Anja Straupeneck erfüllte die Bedingung, gewann den Riesentorlauf im Europacup. 1991 haben die beiden geheiratet. Mittlerweile ist er 63 und in Altersteilzeit, die 56-jährige Anja arbeitet als Masseurin und Sportphysiotherapeutin in einer Kinderrheumaklinik.

Hunderte Freiwillige arbeiten mit

Glück für Garmisch und seine Skisprungschanze, dass es den hochaktiven Skiclub gibt. Der hat rund 1400 Mitglieder und Talente wie die Skirennläufer Felix Neureuther und Maria Riesch hervorgebracht sowie die Biathletin Laura Dahlmeier. An den generalstabsmäßigen Vorbereitungen fürs Neujahrsspringen sind 300 Vereinsmitglieder ehrenamtlich beteiligt, darunter oft ganze Familien, die den Mitgliedsbeitrag von 200 Euro, den sie für ihr Nachwuchsspringkind pro Jahr an den Verein zahlen müssten, lieber mit Leidenschaft abarbeiten.

„Knödelig“ wird es für die Vereinsmitglieder – die jüngsten sind sechs, die ältesten 75 Jahre alt – schon in der ersten Oktoberwoche. Dann sammeln sie den Eisabrieb im Eisstadion in Garmisch-Partenkirchen in Bottichen und rühren ihn wie einen Knödelteig mit Wasser an. Fünf Vereinsmitglieder drücken ihn über zwei Tage verteilt von unten nach oben mit den Händen in die 103 Meter lange Anlaufspur. Durch Kühlung wird diese gefroren. Jetzt können schon mal die Nationalmannschaften ihr Training auf der Eisspur aufnehmen, ihr Material und ihre Anzüge im Flug testen.

Am 12. Dezember, bei einer Mindesttemperatur von minus zwei Grad Celsius, werden sieben Schneekanonen angeworfen. Drei Nächte lang produzieren sie mit Wasser aus der nahe vorbeifließenden Partnach insgesamt 3500 Kubikmeter Schnee. „Zwei Vereinsmitglieder überwachen die Schneeproduktion, sorgen dafür, dass er nicht zu nass und nicht zu trocken ist“, erklärt Scheck. „Denn wir brauchen Pappschnee.“ Sechs Schneekanonen stehen dabei im Stadion, eine oben am Schanzentisch. Eine Raupe verteilt den Neuschnee über die Schanze. Das dauert eineinhalb Tage. Danach ist das Tretkommando dran: 20 Frauen und fünf Männer gehen mit ihren 2,25 Meter langen Abfahrtsskiern im Treppenschritt und in A-Formation den Berg hoch. Das machen sie fast eine Woche täglich rund eine Stunde lang, meist nach Feierabend. Dann ist die Schanze „glatt wie ein Babypopo“, freut sich Scheck. „Die Frauen haben die Führung, weil sie das viel besser können als wir Männer.“

Tannenzweige und Rote-Bete-Saft sind unverzichtbar

Immer an Heiligabend geht es dann auf die Jagd nach Christbäumen und Rote-Bete-Saft. Das Team von Scheck sammelt die nicht verkauften Bäume ein und kauft insgesamt 30 Liter Rote-Bete-Saft. Was sich zunächst verrückt anhört, hat sich bewährt. „Wenn die Skispringer mit einer Geschwindigkeit von 94 Kilometern pro Stunde an den Schanzentisch kommen, sehen sie in der Luft alles in Weiß. Das heißt, sie brauchen einen Kontrast, damit sie wissen, wo sie sind“, erklärt Scheck. „Ab 80 Meter stecken wir deshalb alle zehn Meter mit Zweigen zur Orientierung eine durchgezogene Linie. Auch Slogans wie ,Glückliches neues Jahr‘ und ein Skiclub-Logo an der Schanze oben stecken wir mithilfe der Zweige.“ Beim sogenannten kritischen Punkt (125 Meter) wiederum wird mit Rote-Bete-Saft eine Linie gezogen – ab diesem Punkt wird das Gefälle des Aufsprunghangs flacher.

Getan ist es damit aber noch lange nicht. Am Sprungtag selbst sind die Erwachsenen ab fünf Uhr in Aktion. Vor dem Springen, das um 14 Uhr beginnt, kommen die Shoerunner dazu. „Das sind unsere jungen Vereinsmitglieder“, erklärt Thomas Scheck. Sie sind zwischen sechs und zehn Jahre alt, wenn sie mit dem Springen auf den kleinen Schanzen beginnen, und haben mindestens Schuhgröße 31. Ihre Aufgabe beim Neujahrstag: Sie sausen zu Fuß seitlich an der Schanze hoch und wieder zurück mit den Straßenschuhen der Athleten, die sie ihnen nach dem Sprung wieder übergeben. Fünfmal pro Tag machen sie das. Ein Spaß sei das für die Kleinen, sagt Scheck. „Sie freuen sich zudem mächtig, wenn sie die prominenten Athleten persönlich kennenlernen und auch noch Autogramme von ihnen bekommen.“

Während das überwiegend mit Frauen besetzte Tretkommando beim Neujahrsspringen in den Pausen in Aktion ist, sind es die Männer – in der Regel die Väter der Nachwuchssportler am Rand der Schanze – die die Aufgabe der Weitenmesser übernehmen. Das heißt, sie beobachten, wo genau der Skispringer landet, für den Fall, dass die elektronische Video-Weitenmessung versagt.

Wenn das Adrenalin steigt

Alles ist also parat, wenn es endlich ernst wird. Die Athleten sitzen auf den Startbalken, bringen ihre Ski in die Spur und schauen, dass der Sicherheitsriemen an der Bindung fest ist. Dann machen sie sich ganz groß, damit sich ihr Anzug aufplustert. Sie strecken ihre Arme aus, blinzeln ein paarmal, damit sie einen Wasserfilm auf die Augen bekommen und den Absprung richtig sehen. Sobald der Trainer mit der Fahne ein Zeichen gibt, legt der Athlet los. In der Anlaufspur beschleunigt er in drei Sekunden von 0 auf 93 Kilometer pro Stunde. „Das schafft kein Ferrari“, schwärmt der Schanzenleiter.

„In der Luft versucht der Springer, den Aufwind zu bekommen, die warme Luft von unten aufzugreifen. Dafür kann er mit den Fingern, zwischen denen eine Art Froschhaut ist, lenken. Und eine leichte Kurve fliegen, was man aber vom Fernseher aus nicht sieht, weil eine sogenannte Seilkamera quasi mit dem Springer von der Seite aus mitfährt“, erklärt Scheck. Ist unten beispielsweise auf der einen Seite ein besserer Aufwind, versucht der Athlet auf dieses Luftpolster zu kommen, indem er quasi die Flugroute dem Wind anpasst. „Absolut faszinierend“ findet es der Experte, der aus dem Alpinskisport kommt, dass dies „unter hoher Anspannung“ in der kurzen Flugzeit von nur vier Sekunden geschieht. Insgesamt dauert ein Sprung zehn Sekunden – der Start schlägt mit drei Sekunden zu Buche, in der Luft sind die Athleten vier Sekunden und von der Landung bis zum Exit-Gate vergehen nochmals vier Sekunden. Wobei: Die Skispringer schweben nicht in unendlichen Höhen, wie die Fernsehkameras suggerieren – ihren Flug absolvieren sie in der Regel in vier Metern Höhe.

Am Neujahrstag ist der Jubel groß

Seit 2008 ist Thomas Scheck Schanzenchef. In diesen Job „reingeruscht“ ist er, weil sein Sohn damals Skispringer war. Die Leidenschaft dafür hat ihn nicht mehr losgelassen – vielmehr verstärkt sie sich von Jahr zu Jahr. „Wenn der Wind morgen gut von vorne kommt und es wenig Seitenwind gibt, wenn die Lufttemperatur nicht zu kalt ist, sodass ein bissle Aufwind entsteht, also warme Luft an den Hang geht und der Springer entsprechend lange fliegen kann, sind durchaus 146, 148 Metern möglich. Und wenn die Zuschauer den Athleten unterstützen. Sie treiben ihn nach unten“, ist der Schanzenchef überzeugt. „Wenn der Skispringer von oben ins Stadion reinsieht, wenn mehr als 20.000 Menschen ihm entgegenjubeln, steigt sein Adrenalinspiegel extrem. Dann bekommst du eine Gänsehaut.“ Doch was passiert, wenn sich morgen das Hotel Sonnenbichl im Nebel versteckt? „Das macht nichts“, beruhigt Thomas Scheck. „Die Springer haben den Flug im Blut.“