Gal Gadot leiht „Simpsons“-Figur ihre Stimme

„Wonder Woman“-Darstellerin Gal Gadot (32) wird in einer Folge der US-Zeichentrickserie „Die Simpsons“ vorkommen und sich selbst sprechen.

„Ich bin damit aufgewachsen, 'Die Simpsons' anzuschauen, und nun kann ich mir selbst in einer Episode meine Stimme leihen. Bleibt dran...“, schrieb die Israelin in der Nacht zum Dienstag auf Twitter. Dazu postete sie ein kurzes Video, in dem sie ein Poster mit „Simpsons“-Figuren signierte.

Bereits in der Vergangenheit waren Prominente wie Tom Hanks und Oprah Winfrey als Figuren in der Serie aufgetaucht. Auch sie hatten sich selbst gesprochen.

Gadot ist mit dem Hollywood-Blockbuster „Wonder Woman“ als Superheldin und Amazone weltbekannt geworden. Die verheiratete Mutter zweier Kinder setzt sich auch für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein. Wann Gadot bei den „Simpsons“ zu hören sein wird, teilte sie nicht mit.

Gal Gadot auf Twitter