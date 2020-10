Gal Gadot dreht „Cleopatra“-Film

Von Schwäbische Zeitung

In einer Kinderbetreuungseinrichtung in Kressbronn ist am Samstag ein Corona-Fall bestätigt worden, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. Im Einvernehmen mit dem Gesundheitsamt des Bodenseekreises habe man daher beschlossen, die betroffene Gruppe für zwei Wochen, also bis einschließlich 25. Oktober, zu schließen.

Da es aufgrund des Hygienekonzeptes keine Vermischung der Gruppen gab, ist es laut Verwaltung aus heutiger Sicht ausreichend, lediglich die betroffene Gruppe zu schließen.