Gael García Bernal verärgert über Trumps Mexiko-Äußerungen

Der Schauspieler Gael García Bernal (39) verabscheut die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump über sein Heimatland Mexiko. „Das basiert alles nur auf absurden Lügen, nicht auf Realität, es ist lächerlich“, sagte Bernal der Deutschen Presse-Agentur in New York.

„Es ist alles nur Gequatsche für politische Wahlen, aber leider verletzt das so viele Menschen. Mich ärgert das sehr und ich will am liebsten gar nicht darüber sprechen, um es nicht so real werden zu lassen.“ Trump hatte im Wahlkampf unter anderem gesagt, dass viele aus Mexiko in die USA eingewanderte Menschen Vergewaltiger seien.

Der in Guadalajara geborene Bernal ist unter anderem für seine Rollen in den Filmen „Die Reise des jungen Che“ und „La mala educación - Schlechte Erziehung“ bekannt. Seit Freitag ist er in der vierten Staffel der Amazon-Serie „Mozart in the Jungle“ zu sehen.