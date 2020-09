Fünf Kinder getötet - Tat in Solingen löst Entsetzen aus

Dutzende Menschen stehen fassungslos auf der Straße vor einem Mehrfamilienhaus in Solingen. Hier haben Rettungskräfte in einer Wohnung am Donnerstagnachmittag eine schreckliche Entdeckung gemacht. Fünf Kinder sind tot.

Geschwister, die auch viele der geschockten Anwohner kennen. Die Menschen verharren im kalten Regen. Vor dem Haus fahren unterdessen immer mehr Polizisten vor. Experten sollen den Fundort untersuchen. Beamte sperren das Areal ab, nur nach Anwohner kommen in die Nähe.

Ein Nachbar aus dem Haus gegenüber reparierte gerade sein Auto, als plötzlich Polizeiautos und Rettungswagen vorfuhren. Seine Schwester kennt die Familie, eine ruhige Familie mit sechs Kindern, wie sie sagt. „Ich selbst bin schockiert. Ich bin auch eine Mama.“

Wo ist die junge Mutter, wo ist der Älteste der Geschwister aus dem siebenstöckigen Wohnhaus? Was ist mit ihnen? Alles ist so unfassbar für die Anwohner. Eine Polizeisprecherin vor Ort bestätigt dann, dass die Mutter im Verdacht steht, die eigenen Kinder getötet zu haben.

Etwa 25 Kilometer entfernt, im Düsseldorfer Hauptbahnhof, hat sich die 27-Jährige nach ersten Erkenntnissen der Polizei vor einen Zug geworfen. Sie hat überlebt und wird in einem Krankenhaus behandelt. Mit dem sechsten Kind soll sie nach der Tat unterwegs gewesen sein.

In dem erschütternden Fall sind noch viel Fragen offen, Gerüchte kursieren in der eng bebauten Straße. Wo der Vater steckt, war am Donnerstag zunächst unklar. Die Mordkommission ermittelt, gut 40 Beamte sind vor Ort im Einsatz. Auch die Polizei ist fassungslos: „Wie konnte so was nur passieren?“, sagt Sprecher Stefan Weiand.

© dpa-infocom, dpa:200903-99-418218/9