Fußball toppt alles

Mehrere Haufen Bauschutt sind am Samstagnachmittag im Wendelsgrundweg in Tuttlingen in Brand geraten, nachdem der Bauherr eine glimmende Zigarette in einen Schutthaufen geworfen hat.

Der 33 Jahre alte Mann lagerte die Bauschutthaufen seines Hausumbaus in seinem Garten. Da sie hauptsächlich aus Holz, Plastikplanen, Karton und ähnlich brennbarem Material bestanden, fing der Schutt durch die weggeworfene Zigarette Feuer. Die anrückende Feuerwehr löschte den Brand.