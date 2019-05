Fußball: Paderborn steigt in Bundesliga auf

Der SC Paderborn folgt dem 1. FC Köln in die Fußball-Bundesliga. Die Ostwestfalen verloren am 34. und letzten Spieltag zwar mit 1:3 bei Dynamo Dresden, behielten durch das 2:2 von Union Berlin beim VfL Bochum aber wegen der besseren Tordifferenz den zweiten Tabellenplatz. Die Berliner spielen in der Relegation gegen den VfB Stuttgart um den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga. Paderborn schaffte zum zweiten Mal nach 2014 den Sprung ins Oberhaus. Köln stand bereits zuvor als Meister und erster Aufsteiger fest.