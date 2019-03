Frontmann von „The Prodigy“: Sänger Keith Flint ist tot

Der Sänger wurde 49 Jahre alt. Verschiedene englische Medien berichten, dass er am frühen Montagmorgen tot in seinem Haus in Dunmow, Essex aufgefunden wurde.

So hieß es bei der "Daily Mail" und "The Sun", dass die Polzei gegen 8 Uhr morgens zu dem Haus des Sängers gerufen wurde und ihn leblos dort auffand. Die Versuche der herbeigerufenen Rettungssanitäter ihn wiederzubeleben erfolglos, teile ein Polizeisprecher der "Daily Mail" mit. Anzeichen für Fremdeinwirkungen gebe es nicht.